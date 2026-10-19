В Австрії за пів року зафіксували 671 антисемітський інцидент — Jerusalem Post

В Австрії у першому півріччі 2026 року зафіксували 671 антисемітський інцидент. Це менше, ніж 726 випадків за аналогічний період 2025 року та 808 — у першій половині 2024-го, однак більш ніж удвічі перевищує 311 випадків, зареєстрованих до 7 жовтня 2023 року. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Центр повідомлень про антисемітизм Єврейської громади Відня (IKG).

У середньому протягом звітного періоду реєстрували 3,7 такого інциденту на добу. За даними центру, 75,4% усіх зафіксованих випадків містили антисемітизм, пов’язаний з Ізраїлем. Найчастіше він поєднувався з іншими проявами упереджень, зокрема антисемітським відчуженням, релятивізацією Голокосту та конспірологічними міфами.

Зростання кількості нападів і погроз

Кількість фізичних нападів зросла з п’яти у першому півріччі 2025 року до 12. Дев’ять із них IKG класифікувала як вмотивовані мусульманським середовищем, два — як такі, що мали правий мотив, ще один випадок не вдалося віднести до певної категорії. Кількість зафіксованих погроз збільшилася з восьми до 18.

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Водночас кількість випадків образливої поведінки зменшилася з 432 до 347, а пошкодження майна та осквернення — із 78 до 68. Центр також зафіксував 70 випадків закликів до терору або його прославлення, 33 інциденти, пов’язані з демонстраціями, та 14 випадків у сфері освіти.

Пік у березні

Найбільше інцидентів за шість місяців зареєстрували у березні — 152. IKG пов’язала різке зростання кількості випадків із війною, що почалася 28 лютого між Ізраїлем і США з одного боку та іранським режимом — з іншого. У два тижні після її початку було зафіксовано 79 інцидентів, тоді як у попередні два тижні — 40.

Із 671 випадку 191 центр відніс до вмотивованих мусульманським середовищем, 162 — до лівих, 147 — до правих, а 171 не вдалося ідеологічно класифікувати. Найчастіше інциденти фіксували у соціальних мережах — 376 разів; ще 175 випадків сталися під час особистого контакту, 71 — електронною поштою.

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