В Азад-Джамму і Кашмірі закликали мирно врегулювати кризу в Пунчі — Dawn

Політичні діячі Азад-Джамму і Кашміру в Пакистані закликали до мирного та гідного врегулювання кризи в дивізії Пунч. Учасники зустрічі також висловили занепокоєння погіршенням ситуації з правопорядком у регіоні.

Зустріч у Равалпінді

Зустріч відбулася у понеділок у резиденції президента Мусульманської конференції Сардара Аттіка Ахмеда Хана в Равалпінді. У ній взяли участь лідер Пакистанської народної партії Сардар Якуб Хан, президент осередку Пакистанської мусульманської ліги Наваз в Азад-Джамму і Кашмірі Шах Гулам Кадір, політик Раджа Фарук Хайдер, лідер опозиції в Законодавчій асамблеї Азад-Джамму і Кашміру Чоудрі Мухаммад Ясін, а також президент регіонального осередку партії «Істехкам-і-Пакистан» Сардар Танвір Ільяс.

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Вимоги учасників

Як повідомляє Dawn, учасники зустрічі вимагали відновити доступ до інтернету в дивізії Пунч, забезпечити безперебійне постачання продовольства і ліків, а також відновити комунікаційні зв’язки й вільне пересування. Вони також закликали без зволікань допустити до виборчого процесу виборців, які мають на це право. У заяві за підсумками зустрічі учасники наголосили на потребі політичного врегулювання кризи мирними й гідними засобами.

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