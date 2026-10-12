В Азербайджані обмеження на хіджаб у школах спричинили протести — Al Jazeera

В Азербайджані поправка до правил шкільної форми, яка обмежує одяг, що, на думку влади, суперечить «принципу світськості», спричинила протести. У деяких школах учнів і працівників, які носять хіджаб, почали не допускати до занять, повідомляє Al Jazeera.

Правила шкільного одягу

Поправку до опису форменого одягу учнів державних закладів загальної освіти ухвалили минулого місяця. Вона не містить прямої заборони мусульманської хустки, однак встановлює обмеження на одяг, який, за позицією уряду, не відповідає світському принципу держави.

Державне Азербайджанське агентство преси APA заявило, що зміни мають забезпечити єдиний дрескод у школах. Водночас одяг, який відображає історію, культуру, національні та моральні цінності азербайджанського народу, дозволено носити під час свят за погодженням педагогічної ради, що діє при Міністерстві науки та освіти.

За даними APA, такі вимоги також мають забезпечувати дотримання вчителями професійних стандартів і позитивно впливати на репутацію школи. Конституція Азербайджану визначає країну як світську державу та гарантує свободу віросповідання; близько 96% населення ідентифікують себе як мусульмани.

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Бойкоти та реакція в Туреччині

Вчителька Захра Гасанова розповіла, що їй повідомили про неможливість носити хіджаб у школі. Вона назвала носіння хіджабу особистим вибором. У соцмережах поширювалися відео, на яких учні обіймають вчителів і плачуть, коли їх не допускають до шкіл.

Місцеві медіа повідомили про бойкот уроків учнями щонайменше двох шкіл. Ув’язнений журналіст Полад Асланов, засуджений у 2020 році за державну зраду та такий, що відбуває 113-річний термін, оголосив голодування через нові вимоги. Його дружина Гюльміра Асланова опублікувала у Facebook звернення журналіста, у якому він заявив про порушення конституційних прав.

Протести та кампанія в соцмережах поширилися також у Туреччині. Демонстранти зібралися біля консульства Азербайджану в Стамбулі й закликали владу в Баку переглянути рішення. Президент Азербайджану Ільхам Алієв, не називаючи Туреччину, закликав не втручатися у спосіб життя країни.

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