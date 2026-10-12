В Азербайджані заарештували 37 людей через протести проти заборони хіджабів у школах

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У Баку затримали 37 людей, яких звинувачують у грубому порушенні громадського порядку під час протестів проти нових вимог до шкільної форми. Через ці правила учениць у хіджабах не допускають до занять.

За даними відомства, учасники заворушень конфліктували зі співробітниками шкіл, пошкоджували державні навчальні заклади, а також перешкоджали руху транспорту та роботі освітніх установ.

За фактом подій відкрили кримінальне провадження за статтею 233 Кримінального кодексу Азербайджану — щодо організації дій, які призвели до порушення громадського порядку, або активної участі в них.

У МВС заявили, що заходи спрямовані на забезпечення безпеки учнів, педагогів та інших громадян. У відомстві також попередили, що протиправні дії припинятимуть, а винних притягатимуть до відповідальності.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ Азербайджану

В Азербайджані поправка до правил шкільної форми, яка обмежує одяг, що, на думку влади, суперечить «принципу світськості», спричинила протести. У деяких школах учнів і працівників, які носять хіджаб, почали не допускати до занять.

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