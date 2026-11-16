В Дубаї затримали кіпріота у справі про підготовку замовного вбивства в Лімасолі

0:00 / 0:00

В Об'єднаних Арабських Еміратах затримали громадянина Кіпру, якого розшукують у межах розслідування підготовки замовного вбивства в Лімасолі. Чоловіка зупинили правоохоронці аеропорту Дубая, коли він збирався залишити країну.

За даними слідства, затриманого підозрюють у причетності до організації замаху на 55-річного Йоргоса Ксіуруппаса. Ймовірним мотивом злочину міг стати багатомільйонний фінансовий конфлікт із колишніми діловими партнерами потерпілого.

Кіпрська поліція вже отримала інформацію про затримання підозрюваного, однак наразі очікує офіційного підтвердження від влади ОАЕ.

Водночас інший імовірний організатор замаху, чоловік арабського походження, досі перебуває в розшуку.

Нагадаємо, у Дубаї викрили схему використання чужих рахунків для відмивання грошей шахраїв.

На Кіпрі заморозили активи на понад €51,5 млн із 2023 року.

У Лімасолі мають судити ексдиректорок компанії, пов’язаної з Абрамовичем.

Читай нас у