В Ефіопії соцмережі стали полем пропаганди на тлі відновлення боїв — France 24

В Ефіопії соціальні мережі стали майданчиком для пропаганди та дезінформації на тлі поновлення боїв на півночі країни між федеральними силами й коаліцією повстанських угруповань. Мільйони ефіопів використовують такі платформи як щоденне джерело новин.

Інформаційне протистояння

Проправладні та проребельські акаунти змагаються за вплив на висвітлення подій і намагаються формувати інформаційний порядок денний. Про це повідомляє France 24.

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За даними видання, через активність таких акаунтів соціальні платформи стали середовищем поширення пропаганди та дезінформації. Це відбувається в умовах відновлення бойових дій між федеральними силами та коаліцією повстанських груп на півночі країни.

Складність перевірки даних

Журналісти мають обмежений доступ до лінії фронту, тому перевіряти інформацію про події на місцях дедалі важче. Через це незалежне підтвердження повідомлень, які поширюються в соціальних мережах, ускладнене.

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