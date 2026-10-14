В Ер-Ріяді уламки ракет поранили чотирьох людей — Anadolu Agency

В Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, уламки двох перехоплених крилатих ракет поранили чотирьох людей та незначно пошкодили 15 житлових будинків. Саудівська цивільна оборона повідомила, що ракети перехопили у вівторок.

Поранені та пошкоджені будинки

За даними служби цивільної оборони, серед поранених — дві жінки, чоловік і дитина. Відомство заявило, що після падіння уламків провело екстрені заходи.

Саудівська влада стверджує, що ракети запустило єменське угруповання хуситів. Про інцидент Anadolu Agency повідомило з посиланням на заяви саудівських органів влади та коаліції на чолі із Саудівською Аравією.

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Перехоплення біля Аль-Харджа

Речник коаліції Туркі аль-Малікі окремо заявив, що її сили перехопили та знищили ще одну крилату ракету в районі Аль-Харджа, на південний схід від Ер-Ріяда.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії також повідомило про атаку на адміністративну будівлю Saudi Aramco у східному місті Дахран. Там сталася невелика пожежа; екстрені служби відреагували на інцидент і вжили необхідних заходів. Загиблих або поранених унаслідок цього інциденту не зафіксували.

Раніше у вівторок коаліція заявляла про перехоплення та знищення шести ракет і безпілотників, які, за її твердженням, хусити спрямували на територію королівства. Вона також повідомляла про падіння уламків у житловому районі Дахрана та перехоплення ракет і дронів у регіоні Ер-Ріяда й на півдні Саудівської Аравії.

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