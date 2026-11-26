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Франція та Німеччина запропонували механізми захисту майбутнього семирічного бюджету Європейського Союзу на 2028–2034 роки та фінансування України на випадок можливого приходу до влади у Франції Марін Ле Пен, яка обіцяє вдвічі скоротити чистий внесок Парижа до бюджету ЄС, припинити фінансову підтримку Києва і допускає відмову від ратифікації бюджетної угоди.

Як повідомили співрозмовники журналістів у європейських колах та джерело, наближене до політикині, французький уряд запропонував закласти в бюджет додаткові €35 млрд субсидій для сільського господарства, що має ускладнити для Ле Пен перегляд або скасування угоди, тоді як Німеччина запропонувала закріпити майбутнє фінансування України безпосередньо в бюджетному законодавстві ЄС, аби унеможливити його блокування через вето будь-якої держави-члена.

Лідери ЄС розпочинають перше обговорення бюджетних пропозицій 26–27 листопада у Брюсселі, розраховуючи досягти домовленості до кінця 2026 року, після чого відбудуться переговори з Європарламентом і національна ратифікація. Водночас завершення ратифікації до президентських виборів у Франції у квітні 2027 року вважають малоймовірним через парламентські канікули наприкінці лютого.

Водночас видання наголосило, що для реалізації своїх намірів Ле Пен необхідно не лише перемогти на президентських виборах, а й забезпечити парламентську більшість своїй партії «Національне об’єднання».

Джерело: Financial Times.

Президент Франції Емманюель Макрон під час саміту ЄС у Брюсселі, Бельгія, закликав європейських лідерів до кінця року досягти домовленості щодо семирічного бюджету блоку. Французький президент заявив, що після січня для укладення угоди не залишиться політичного простору.

Лідери Європейського Союзу розраховують ухвалити остаточне рішення щодо нового кредиту для України обсягом €45 млрд, а також затвердити багаторічний бюджет блоку на 2028–2034 роки під час саміту 17–18 грудня.

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