В Естонії 86 тисяч транспортних засобів підпадуть під новий податок — ERR News

В Естонії близько 86 тисяч транспортних засобів із призупиненою реєстрацією з наступного року підпадуть під податок на автотранспорт. Власники таких машин мали до початку листопада вирішити, чи вилучати їх із державного реєстру, однак значна частина цього не зробила, повідомляє ERR News.

Очищення реєстру

1 листопада Транспортна адміністрація Естонії вилучила з реєстру понад 70 тисяч транспортних засобів, реєстрацію яких було призупинено щонайменше сім років. Серед них були давно покинуті, зниклі або знищені автомобілі.

За словами керівника департаменту транспортних послуг адміністрації Сійма Сарапуу, улітку відомство надіслало повідомлення приблизно 100 тисячам людей. Близько 30 тисяч із них зрештою вирішили не вилучати свої транспортні засоби з реєстру. Ці машини разом із приблизно 56 тисячами транспортних засобів, реєстрацію яких призупинено менш як сім років, оподатковуватимуться з наступного року.

Варіанти для власників

Сарапуу зазначив, що власники можуть повернути транспортний засіб в експлуатацію, оформивши страхування та пройшовши технічний огляд; передати його підприємству з переробки відходів для утилізації; або подати заявку на тимчасове вилучення з реєстру.

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На тлі нових правил власники частіше здають автомобілі на металобрухт. Компанія Kuusakoski у Таллінні приймає щодня від 15 до 20 машин і виплачує за них приблизно від 200 до 400 євро. Голова правління компанії Урмо Війзітамм повідомив, що з середини вересня обсяги приймання були приблизно на 50% вищими, ніж за аналогічний період торік.

Держава також проводить кампанію, за якою до 8 листопада автомобілі можуть забрати з приватної території для утилізації. Цього року до Kuusakoski вже передали 150 машин. Для такого вивезення потрібне свідоцтво про реєстрацію, однак у межах кампанії Транспортна адміністрація безоплатно видає відсутні документи.

Через велику кількість заявок строки їх розгляду збільшилися. За даними Сарапуу, раніше адміністрація отримувала від 2 до 3 тисяч заяв на тиждень, а в останні два тижні перед дедлайном опрацьовувала близько тисячі заяв щодня. Він також закликав власників транспортних засобів, яких фактично вже не існує, вилучити їх із реєстру до кінця року: нині процедура коштує 15 євро, а наступного року її вартість становитиме 800 євро.

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