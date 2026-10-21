В Естонії Агентство оборонних ресурсів призупинятиме право керування без суду — ERR News

В Естонії із наступного року Агентство оборонних ресурсів зможе без звернення до адміністративного суду призупиняти право керування автомобілем для призовників, які неодноразово не з’являються на медичний огляд після отримання виклику. Про це повідомляє ERR News.

Обов’язковий медичний огляд

Медичне обстеження в Агентстві оборонних ресурсів є необхідною умовою для проходження строкової військової служби. Призвати людину без такого огляду не можуть, тому прибуття на нього є обов’язковим для всіх, хто отримав виклик.

За чинними правилами агентство може видати припис або накласти примусовий штраф на тих, хто неодноразово не прибуває за викликом. Якщо ці заходи не дають результату, відомство звертається до адміністративного суду по дозвіл призупинити право керування транспортними засобами.

Зміна процедури

Із наступного року агентство зможе самостійно ухвалювати таке рішення. Це буде можливим, якщо призовник неодноразово проігнорував виклик на медогляд, був попереджений про можливі наслідки та отримав це попередження.

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Радник із комунікацій Агентства оборонних ресурсів Крісмар Росін назвав зміну переважно процедурною та формальною: вона скасовує попередню судову перевірку. За його словами, мета нововведення — заощадити час судів.

Речниця адміністративних і окружних судів Таллінна Аннелі Вілу зазначила, що такі звернення агентства нині розглядають як термінові. Вона також наголосила, що сплата примусового штрафу не звільняє призовника від обов’язку прибути на медичну комісію: штраф має спонукати виконати цей обов’язок, а не замінити його.

За словами Росіна, за чинної процедури суди, надаючи агентству дозвіл на призупинення права керування, не ухвалюють рішення по суті, а лише перевіряють дотримання передбачених законом умов. Після зміни процедури таку попередню перевірку буде скасовано.

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