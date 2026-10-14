В Естонії ініціювали вотум недовіри уряду Крістена Міхала

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Опозиційні парламентські фракції Центристської партії, Isamaa та EKRE разом із дев’ятьма позафракційними депутатами ініціюють вотум недовіри уряду Естонії на чолі з прем’єр-міністром Крістеном Міхалом. Станом на ранок 14 жовтня відповідну заяву підписали 33 депутати.

Ініціатори звинувачують уряд у низці скандалів, які, на їхню думку, підривають довіру суспільства до держави, а також у нездатності розв’язувати економічні та соціальні проблеми країни.

Очільник фракції Центристської партії Лаурі Лаатс послався на дослідження громадської думки Державної канцелярії. Згідно з його результатами, 51% жителів Естонії відчувають економічну невпевненість, а 85% занепокоєні зростанням повсякденних витрат.

За словами Лаатса, уряду варто було б розглянути можливість зниження цін на пальне та продукти, а також зменшення податкового навантаження. Він також розкритикував плани щодо підвищення податків після парламентських виборів 2027 року.

Голова фракції Isamaa Хелір-Валдор Сейдер заявив, що уряд підірвав довіру до держави як усередині країни, так і за кордоном.

Зокрема, він розкритикував рішення Кабінету міністрів у сфері оборони. За словами Сейдера, уряд неодноразово не враховував рекомендації командувача Сил оборони, зокрема щодо розвитку спроможностей протидії безпілотникам.

Лідер фракції EKRE Мартін Хельме вважає, що недоліки є в роботі кожного міністра. Він розкритикував фінансову політику уряду та зростання державного боргу, а також відсутність чіткості в питаннях енергетики й цін на енергоносії.

Крім того, Хельме висловив претензії до урядової політики у сферах сім’ї та освіти.

Ініціатори вотуму недовіри запропонували соціал-демократам також приєднатися до відповідного звернення.

Заяву про висловлення недовіри уряду планують передати на розгляд парламенту Естонії — Рійгікогу — під час засідання в середу, яке розпочнеться о 14:00.

Для ухвалення вотуму недовіри необхідна підтримка більшості депутатів парламенту. Щоб уряд Крістена Міхала втратив довіру парламенту, за відповідне рішення мають проголосувати щонайменше 51 депутат зі 101.

Про це повідомляє видання ERR.

Нагадаємо, чеські опозиційні партії вимагають провести голосування за недовіру уряду Андрея Бабіша через запланований державний бюджет на наступний рік. Вони ініціювали відповідну процедуру у парламенті.

Раніше Бабіш запропонував створити європейську систему ПРО Євро Патріот на основі досвіду Ізраїлю.

Єврокомісія посилює контроль за субсидіями в Чехії через можливі зв’язки з компаніями Бабіша.

До цього Зеленський вперше зустрівся з прем'єром Чехії Бабішем.

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