В Естонії хочуть розширити повноваження влади щодо відключення мобільного зв’язку

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В Естонії планують розширити повноваження державних органів щодо обмеження радіо- та мобільного зв’язку. Відповідний законопроєкт передбачає спрощення протидії безпілотникам і посилення захисту критичної інфраструктури.

Комісія парламенту Естонії з економічних питань передала законопроєкт на розгляд пленарного засідання. Документ пропонує змінити чинні правила, які наразі пов’язують можливість обмеження зв’язку переважно з конкретними територіями або об’єктами.

Голова комісії Марек Рейнаас пояснив, що чинне законодавство не повністю відповідає сучасним безпековим викликам. Розширення повноважень має допомогти державним органам ефективніше протидіяти безпілотникам і захищати важливі об’єкти, зокрема електропідстанції, газову інфраструктуру та сховища пального.

Згідно із запропонованими змінами, обмежувати радіо- та мобільний зв’язок можна буде за потреби виконання відповідними органами своїх завдань і запобігання загрозам незалежно від місця їх виникнення. Водночас для таких дій залишатиметься необхідною частотна ліцензія, видана Департаментом захисту прав споживачів та технічного нагляду.

Законопроєкт також передбачає можливість обмеження зв’язку під час навчань і випробувань обладнання. Це стосується, зокрема, навчальних закладів, які готують фахівців із протидії безпілотникам, а також компаній, що розробляють дрони та засоби радіоелектронного придушення.

Комісія погодилася винести законопроєкт №1061 SE на пленарне засідання парламенту 18 листопада. Тоді заплановано завершити його перше читання.

Джерело: Postimees

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