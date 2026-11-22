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Удар безпілотників по російському суховантажу Sparta II у Фінській затоці є побічним наслідком загарбницької війни росії та реалізацією права України на самооборону, заявив у неділю, 22 листопада 2026 року, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

За словами очільника естонського зовнішньополітичного відомства, Таллінн не надавав іншим державам дозволу на використання свого повітряного простору чи морських вод для проведення військових операцій, а сам інцидент не створив безпосередньої загрози для Естонії та не призвів до посилення військової небезпеки з боку рф.

Дипломат додав, що підтримує постійний контакт із главою МЗС Фінляндії Еліною Валтонен і союзниками, а на прохання фінської сторони до району події було направлено судно ВМС Естонії «Генерал Курвітс», яке залучене до гасіння пожежі на ураженому кораблі.

Схожу позицію озвучив і прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, який обговорив ситуацію у Фінській затоці з главою уряду Фінляндії Петтері Орпо. Міхал наголосив, що Естонія не дозволяла використовувати власну територію чи акваторію для ударів по росії, та разом із фінським колегою підтвердив повне право України захищатися від агресора.

Джерело: ERR.

Раніше ми повідомляли, що у Фінській затоці палає російське вантажне судно після атаки БпЛА

У Фінській затоці триває пожежа на російському вантажному судні Sparta II, яке атакували українські дрони 21 листопада. Екіпаж уже евакуювали, однак вогонь досі не вдалося загасити. Фінські служби намагаються ліквідувати пожежу та охолодити контейнери з вантажем, щоб уникнути додаткових ризиків.

Російське вантажне судно у Фінській затоці зазнало атаки українських безпілотників у територіальних водах Росії. Про це заявив командувач прикордонної служби Фінляндії Ілля Ільїн. Унаслідок удару корабель втратив керування.

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