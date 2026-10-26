В Естонії понад 2 тисячі людей очікують спеціалізованого догляду — ERR News

В Естонії понад 2 тисячі людей, які потребують спеціалізованого догляду, очікують на послуги через нестачу фінансування та місць у системі. Про це повідомляє ERR News.

Спеціалізований догляд призначений насамперед для людей із тяжкими психічними розладами або інтелектуальними порушеннями, яким недостатньо інших форм соціальної підтримки. Голова правління організації соціальних послуг AS Hoolekandeteenused Рагнар Вайкнеметс заявив, що людина, яку нині ставлять у таку чергу, може не отримати місця за життя.

Черга без оцінки нагальності

За словами Вайкнеметса, потреби людей у допомозі регулярно не переоцінюють, а пріоритет у черзі переважно визначається датою внесення до списку, а не терміновістю ситуації. Особливо бракує місць для людей з аутизмом і множинними порушеннями, яким така підтримка може бути потрібна протягом усього життя.

Комітет із соціальних справ Рійґікоґу працює над законопроєктом, який має змінити принцип формування черги: враховувати фактичну потребу людини в послузі, а не лише час її внесення до списку.

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Навесні Верховний суд Естонії постановив, що держава зобов'язана надати місце в закладі спеціалізованого догляду людині, яка цього потребує. Суд наголосив, що нестача коштів або місць не може бути підставою для безстрокового перебування в черзі.

Суперечка щодо фінансування

Проєкт державного бюджету Естонії на 2027 рік уже пройшов перше читання, однак фінансування спеціалізованого догляду залишається предметом суперечок. За даними, наведеними в матеріалі, системі потрібно 200 млн євро на чотири роки, тоді як для всього сектору соціальних справ та охорони здоров'я передбачили лише 37 млн євро додаткового фінансування. Частка цих коштів, яка піде саме на спеціалізований догляд, ще не визначена.

Уряд також заклав 7,4 млн євро резерву для соціальної сфери, призначеного для переговорів з опозицією щодо підтримки бюджету. Голова парламентського комітету із соціальних справ Сіґне Рійсало заявила, що спрямування щонайменше цієї суми на наступний рік і в наступні роки могло б дати змогу створити нові місця та дещо підвищити оплату праці персоналу.

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