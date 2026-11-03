В Естонії попередили про складніший пошук першої роботи через ШІ — ERR News

В Естонії штучний інтелект дедалі частіше виконує прості завдання, з яких молоді фахівці традиційно починали кар’єру. Це може ускладнити пошук першої роботи або стажування, оскільки роботодавці шукають працівників із більшим досвідом, повідомляє ERR News.

ШІ бере на себе базові завдання

Маркетолог і підприємець Гандо Сінісалу зазначив, що штучний інтелект уже створює прості тексти та візуальні матеріали, а також автоматизує окремі маркетингові процеси. За його словами, частина робочих місць зникне, хоча водночас виникатимуть нові професії.

Найбільша проблема, на думку Сінісалу, полягає у зміні звичної моделі входження в професію. Раніше випускники починали з базових завдань на молодших посадах або під час практики, поступово набуваючи досвіду. Тепер такі завдання часто швидше й ефективніше виконує ШІ, тому молодим людям може бракувати можливостей для здобуття первинного досвіду.

Водночас він вважає перевагою молоді те, що вона швидко навчається і з дитинства користується технологіями штучного інтелекту. У маркетингу, за його оцінкою, зростатиме потреба в редакторах і кураторах, здатних оцінювати згенерований ШІ текст чи зображення, поліпшувати їх і відхиляти невдалі результати.

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Цінність досвідчених фахівців зростає

Партнерка консалтингової компанії Meta Advisory Анн Хіємаа сказала, що у сфері зв’язків із громадськістю ШІ підвищив цінність досвідчених комунікаційників. Особливо важливими стають фахівці, які можуть аналізувати бізнес, цільові аудиторії, клієнтів і суспільні зміни, а також перетворювати цю інформацію на рішення для розвитку компаній.

Вона зауважила, що працівники, чия робота переважно зводилася до створення контенту середньої якості, відчуватимуть більший тиск на ринку праці. Водночас комунікації зберігатимуть значення, адже увага аудиторії скорочується, а інформацію потрібно подавати у зрозумілих форматах.

До змін радять готуватися завчасно

Генеральний директор Естонської каси страхування від безробіття Герт Тійвас вважає, що ШІ дедалі більше впливатиме на всіх працівників офісних професій. Він закликав не чекати масштабної хвилі скорочень, а починати навчатися вже зараз. За його словами, до змін варто готуватися працівникам ІТ-компаній, телекомунікаційних фірм, банків, юридичних компаній і державного сектору.

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