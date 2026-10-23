В Естонії роботодавці зможуть перевіряти працівників на сп’яніння — ERR News

В Естонії з 26 жовтня набудуть чинності зміни до Закону про охорону праці, які дозволять роботодавцям перевіряти працівників на стан сп’яніння. Як повідомляє ERR News, нові правила мають запобігати нещасним випадкам на робочому місці та захищати самих працівників, їхніх колег і інших людей.

Перевірки за наявності підстав

Трудова інспекція наголосила, що зміни не означають запровадження щоденних перевірок із алкотестером. Роботодавець зможе провести тестування, якщо має обґрунтовані підстави підозрювати сп’яніння працівника. Такими підставами можуть бути незвична поведінка, невиразне мовлення або інші ознаки можливого сп’яніння.

Водночас для робіт, де перебування працівника у стані сп’яніння може мати особливо тяжкі наслідки, діятиме виняток. Якщо людина керує потенційно небезпечним обладнанням або працює в середовищі з такими ризиками, тестування дозволятимуть і без попередньої обґрунтованої підозри. Це може стосуватися водіїв автобусів і вантажівок, операторів небезпечної техніки та будівельників.

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Письмові правила і захист прав працівників

Роботодавці не зможуть проводити такі перевірки на власний розсуд. Перед їх запровадженням вони мають затвердити письмовий порядок тестування та поінформувати про нього всіх працівників.

У документі необхідно визначити порядок проведення тестів, критерії позитивного результату, можливі наслідки такого результату та дії у разі відмови працівника від перевірки. Також мають бути забезпечені права працівників і можливість оскаржити результат тесту. Дані про перевірку на сп’яніння роботодавець зможе зберігати до трьох років від дня тестування.

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