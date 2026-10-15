В Естонії внесли законопроєкт про подвійне громадянство — ERR News

В Естонії парламентські групи Партії реформ та Eesti 200 внесли до Рійґікоґу законопроєкт, який має дозволити громадянам країни за народженням мати подвійне громадянство. Про це повідомляє ERR News.

Ініціатива передбачає, що естонці, які отримали громадянство за народженням, зможуть звернутися по його відновлення, навіть якщо раніше втратили його або відмовилися від нього після набуття громадянства іншої держави.

Норми хочуть узгодити з практикою

Конституція Естонії забороняє позбавляти громадянства осіб, які мають його за народженням. Водночас чинний Закон про громадянство зобов’язує таких людей, якщо вони також мають громадянство іншої країни, зробити вибір між двома громадянствами після досягнення 18 років.

Міністерка юстиції та цифрових справ Лійса Пакоста з Eesti 200 назвала такий підхід необґрунтованим. На її думку, законодавство необхідно привести у відповідність до реальної ситуації, коли людина може прагнути зберегти, наприклад, громадянство США та Естонії.

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Перелік країн і заперечення опозиції

Подвійне громадянство пропонують дозволити з державами Європейської економічної зони, а також зі США, Канадою, Австралією, Новою Зеландією та Швейцарією. За словами Пакости, у цих країнах проживають численні естонські громади.

В опозиції поставили під сумнів необхідність змін. Заступник голови парламентської фракції Центристської партії Вадим Белобровцев заявив, що законопроєкт потребує ширшого обговорення, а його дія лише щодо громадян за народженням може надати перевагу одній групі людей над іншими.

Депутатка від EKRE Евелін Пулламетс також звернула увагу на можливі питання щодо обов’язкової військової служби: зокрема, де її має проходити людина з двома громадянствами та до резерву якої країни її відноситимуть.

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