В Естонії з 2027 року подорожчає утримання невикористаних авто — ERR News

В Естонії власникам автомобілів, які не скористаються можливістю тимчасово зняти їх з реєстру та просто залишать машини у дворі, з 2027 року доведеться сплачувати транспортний податок. Водночас 1 листопада 2026 року Транспортна адміністрація автоматично виключатиме з реєстру транспортні засоби, реєстрацію яких призупинили сім років тому, повідомляє ERR News.

Авто виключатимуть із реєстру

На початку 2026 року в Естонії нараховували 225 290 невикористаних транспортних засобів. Згодом їхня кількість скоротилася до 158 274. Після автоматичного виключення з реєстру транспортних засобів із семирічним призупиненням реєстрації цей показник має зменшитися ще більше.

Якщо виключений із реєстру автомобіль фізично існує і власник захоче знову використовувати його на дорогах, потрібно буде сплатити реєстраційний збір. За словами директора відділу дорожнього руху Транспортної адміністрації Сііма Сарапуу, залежно від потужності двигуна сума за чинними правилами оподаткування може сягати кількох тисяч євро.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зняття з реєстру стане дорожчим

Тимчасово зняти транспортний засіб із реєстру можна на два роки. Якщо власник цього не зробить і просто залишить машину у дворі, з 2027 року він має сплачувати транспортний податок.

Для власників транспортних засобів, які досі зареєстровані, але фактично вже не існують, зняття з реєстру до кінця 2026 року коштує 15 євро. У 2027 році плата зросте до 800 євро. У Таллінні покинуті автомобілі все ще становлять проблему, хоча власники частіше передають їх на утилізацію або організовують її самостійно.

Цього року в країні видали близько 9 300 сертифікатів про знищення транспортних засобів — на кілька сотень менше, ніж торік. За даними Естонської асоціації демонтажу автомобілів, здавання на брухт середнього старого легкового авто приносить від 200 до 300 євро.

Читай нас у