В Естонії законопроєкт щодо Nutri-Score передали на розгляд — ERR News

В Естонії законопроєкт щодо дозволу на добровільне використання кольорового маркування харчових продуктів Nutri-Score передали для отримання відгуків від підприємств, зацікавлених організацій та міністерств. Французька система оцінювання використовує літерну й кольорову шкалу, а її застосування в країні потребує схвалення держави, повідомляє ERR News.

Позиція виробників

Великий естонський виробник хлібобулочних виробів Leibur підтримує запровадження спільної та прозорої системи оцінювання, хоча деякі його основні продукти мають лише жовту оцінку C. Директорка з виробництва Leibur Baltics Анні Талтс зазначила, що Nutri-Score вже використовують приблизно в семи країнах Центральної Європи.

За її словами, відсутність такого маркування може поставити естонських виробників у невигідне становище в конкуренції з імпортними товарами. Наявність позначення також могла б полегшити вихід на центральноєвропейські ринки під власним брендом.

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Водночас частина виробників вважає систему надто спрощеною. Генеральний директор молочного виробника Valio Eesti Майдо Соловйов заявив, що вона не враховує потреби збалансованого харчування. Він навів приклад твердих сирів лінійки Forte в італійському стилі, які містять важливі вітаміни та мінерали, але в цій системі мають нижчу оцінку, ніж Coca-Cola Zero.

Оцінка міністерства і споживачів

Міністерство регіональних справ і сільського господарства Естонії аналізує цілі у сфері громадського здоров’я, позиції зацікавлених сторін та економічні наслідки. Радниця департаменту безпеки харчових продуктів Гелліка Калласте пояснила, що Nutri-Score має спростити для покупців розуміння поживної інформації, водночас визнавши побоювання виробників щодо низьких оцінок їхньої продукції.

Деякі імпортні товари, зокрема власні торгові марки Lidl, уже мають таке позначення. За даними дослідження, замовленого Lidl, понад третина опитаних в Естонії вважає інформацію про поживну цінність на упаковках складною для розуміння. Хоча Nutri-Score не планують робити обов’язковим, очікування споживачів і рішення конкурентів можуть спонукати компанії застосовувати систему.

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