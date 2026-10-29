В Естонії запропонували референдум щодо легалізації евтаназії — ERR News

В Естонії молодший партнер по коаліції Eesti 200 запропонував провести референдум щодо легалізації евтаназії одночасно з виборами до парламенту Рійгікогу в березні 2027 року. Як повідомляє ERR News, парламентська фракція партії в четвер внесла проєкт рішення про опитування виборців.

Питання для виборців

Виборцям, які мають право голосу, пропонують відповісти, чи повинна Естонія легалізувати право повнолітньої дієздатної людини завершити життя гідно за медичної допомоги у разі тяжкої та невиліковної хвороби. Варіанти відповіді в запропонованому бюлетені — «так» або «ні».

Голова Eesti 200 Крістіна Каллас заявила, що метою ініціативи є отримати позицію громадян як орієнтир для майбутньої державної політики. За її словами, суспільство готове обговорювати, чи повинні люди та за яких умов мати можливість завершити життя за медичної допомоги замість того, щоб зазнавати невиліковного болю і тяжких страждань.

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Без негайної зміни законодавства

Запропонований проєкт не встановлює правових правил щодо асистованого самогубства чи евтаназії та не визначає можливий зміст такого регулювання. Каллас пояснила, що після референдуму наступний склад Рійгікогу міг би почати розробляти норми відповідно до волі виборців.

Депутатка Eesti 200 Кадрі Талі під час подання проєкту заявила, що Європейський суд з прав людини визнавав право людини добровільно вирішувати питання завершення власного життя, водночас залишаючи державам можливість самостійно формувати законодавство у цій сфері. Вона закликала інші партії обговорити ініціативу зі своїми виборцями та членами.

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