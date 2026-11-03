В Естонії зняли з продажу п’ять моделей електросамокатів — ERR News

В Естонії після перевірки 18 моделей електросамокатів, що продавалися у десяти продавців, п’ять моделей зняли з продажу, а реалізацію ще двох тимчасово призупинили. Порушення виявили в усіх перевірених товарах.

Як повідомляє ERR News, перевірку з квітня до вересня провело Управління захисту прав споживачів і технічного регулювання Естонії (TTJA).

Проблеми з документами

Найпоширенішими були порушення, пов’язані з документацією. Для 11 електросамокатів не було декларації відповідності або ж дані в ній були неповними.

У дев’яти оголошеннях про продаж потужних або швидкісних електросамокатів не містилося інформації про те, що такі пристрої не можна використовувати в дорожньому русі. Для кількох товарів також були відсутні інструкції з експлуатації естонською мовою.

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Дії продавців

Під час наглядового провадження компанії надали відсутні інструкції або документи про відповідність для дев’яти товарів, а також за потреби уточнили інформацію в оголошеннях про продаж.

Продаж призупиняли або моделі вилучали з ринку у випадках, коли компанії не змогли подати необхідні документи чи усунути недоліки, зокрема надати інструкцію з експлуатації. TTJA наголосило, що продавець відповідає за відомості в оголошеннях і має чітко інформувати покупців, якщо технічні характеристики засобу персональної мобільності перевищують встановлені для його використання обмеження.

Поради покупцям

Регулятор рекомендував покупцям звертати увагу не лише на ціну та технічні параметри електросамоката, а й на відповідність товару вимогам і наявність необхідної інформації та документів.

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