В Японії загорівся український літак Ан-124 Руслан

0:00 / 0:00

22 жовтня близько 19:20 в міжнародному аеропорту Тюбу в Японії сталося займання українського вантажного літака Ан-124 «Руслан». Інцидент виник під час приземлення повітряного судна.

Авіадиспетчери вчасно помітили ознаки пожежі, після чого вогонь швидко ліквідували. Літак самостійно вирулив на стоянку, а внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Через надзвичайну подію злітно-посадкову смугу тимчасово перекривали на 15 хвилин для огляду екстренними службами, після чого аеропорт повернувся до штатного режиму роботи. Наразі інформація про характер вантажу та можливі пошкодження борту відсутня, а компанія «Авіалінії Антонова» подію поки не коментувала. Відомо, що рейси даного судна до аеропорту Тюбу розпочалися місяць тому.

Про це повідомляє NHK.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту Лейпциг/Галле неподалік українського вантажного літака Antonov виявили безпілотник із вибуховим пристроєм. Через інцидент роботу аеропорту тимчасово призупинили на кілька годин.

Фракція партії «Зелені» у Бундестазі закликала скликати засідання Ради національної безпеки Німеччини через інцидент із дроном, оснащеним вибухівкою, в аеропорту Лейпциг/Галле. Політики вважають подію серйозною загрозою безпеці країни.

Український вантажний літак Ан-124 компанії Antonov Airlines, біля якого в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле виявили дрон із вибухівкою, був завантажений військовими боєприпасами з Франції для подальшого транспортування.

Читай нас у