В Індії почали депортувати росіян із курортного штату Гоа

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Влада індійського штату Гоа проводить рейди проти іноземців, які порушують візовий режим.

4 листопада з країни депортували трьох громадян РФ, а наступного дня виявили ще трьох порушників.

Усі шестеро в’їхали до Індії за туристичними візами, але залишилися після завершення терміну їхньої дії. Місцева влада заявила, що перевірки триватимуть.

За перші десять місяців 2026 року з Гоа депортували 76 іноземців. У першому півріччі серед них було 14 громадян Росії — це найбільша група серед усіх депортованих.

Джерело: The Goan Everyday

росіяни, які прибувають до Мексики, стали частіше стикатися із забороною в'їзду та депортацією. Про це громадяни рф скаржаться у соцмережах.

Переговори між Індією та Росією щодо запровадження безвізового режиму для організованих туристичних груп не дали результату. Сторони призупинили підготовку відповідної угоди, попри неодноразові заклики Володимира Путіна досягти домовленостей.

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