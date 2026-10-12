В Індії тисячі рушили до суду через списки виборців — France 24

В Індії в понеділок опозиційні партії та тисячі їхніх прихильників вирушили маршем у напрямку Верховного суду країни. До ходи також долучилися прихильники так званого молодіжного руху «тарганів».

Протест через виборчі списки

Причиною акції стало нещодавнє вилучення мільйонів імен зі списків виборців. Як повідомляє France 24, марш став черговим проявом обурення рішенням щодо перегляду цих списків.

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Вимоги до виборчого органу

Критики вважають, що вилучення імен може бути вигідним правлячій партії прем’єр-міністра Нарендри Моді. Це є оцінкою критиків, а не встановленим у матеріалі фактом.

Вони також вимагають відставки очільника виборчого органу Індії, звинувачуючи його в неналежних діях. Репортаж France 24 підготувала кореспондентка в Нью-Делі Наводіта Кумарі.

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