В Індії в ДТП автобуса з вантажівкою загинули щонайменше 24 людини — BBC News

У штаті Ассам на північному сході Індії щонайменше 24 людини загинули, ще 11 дістали поранення внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою. Аварія сталася на автотрасі поблизу національного парку Казіранга в окрузі Голагхат, повідомляє BBC News.

Постраждалих доправили до лікарні

Поранених госпіталізували до Медичного коледжу та лікарні Джорхата. За словами міністра розвитку сільських районів Ассаму Атула Бори, серед загиблих є студенти коледжів. Їхні імена публічно ще не називали.

Автобус перевозив пасажирів із Бокакхата та прямував до Нагаона. Бокакхат відомий як ворота до національного парку Казіранга — об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО, відомого однорогими носорогами.

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Причини аварії встановлюють

За словами Бори, очевидці повідомили, що один із транспортних засобів міг рухатися з перевищенням швидкості. Водночас точну причину ДТП мають встановити під час розслідування.

Головний міністр Ассаму Гіманта Бісва Сарма заявив, що масштаб трагедії вразив усіх. Він додав, що пріоритетом влади є якнайшвидше надання пораненим найкращої можливої медичної допомоги. Лідер регіональної опозиційної партії Лурінджйоті Гогой зазначив, що безпека на дорогах давно є серйозною проблемою штату.

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