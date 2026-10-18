В Індії вантажівка в’їхала в натовп біля храму, загинули 13 людей — Channel NewsAsia

У місті Гваліор у центральному індійському штаті Мадг'я-Прадеш вантажівка в'їхала в людей, які зібралися біля індуїстського храму. За даними Channel NewsAsia, загинули 13 людей.

Інцидент під час свята

Інцидент стався рано-вранці в неділю, 18 жовтня, під час індуїстського свята. Як повідомляється, завантажена вантажівка втратила керування та врізалася у вірян, які перебували біля храму.

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Індійське агентство Press Trust of India з посиланням на працівників лікарні повідомило про 13 загиблих. Президентка Індії Драупаді Мурму висловила співчуття родинам загиблих і побажала швидкого одужання постраждалим.

Статистика дорожньої смертності

За даними міністерства автомобільних доріг Індії, у 2025 році в країні внаслідок ДТП загинули понад 183 тисячі людей — більш як 500 осіб щодня. В офіційних даних серед чинників дорожніх аварій названо неналежну дорожню інфраструктуру, поганий технічний стан транспорту та втому водіїв.

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