В Індії з виборчих списків вилучили 130 млн імен — The Japan Times

В Індії під час спеціального перегляду виборчих списків вилучили 130 мільйонів імен. Перегляд спричинив масові протести та став серйозним викликом для уряду прем’єр-міністра Нарендри Моді, повідомляє The Japan Times.

Під час процедури Special Intensive Revision виборців виключали через так звані логічні невідповідності, дублікати, смерть, зміну місця проживання або реєстрацію в іншому місці. Однак частина людей стверджує, що їх вилучили помилково й тепер вони змушені доводити посадовцям право на відновлення реєстрації.

Скарги виборців у Делі

53-річний кравець Камта Прасад розповів, що в списках його позначили як померлого. За даними проєкту списків, оприлюдненого виборчою комісією 31 серпня, у Делі виключили 4,2 мільйона виборців. Прасад витрачає час на візити до державних установ, через що втрачає щоденний заробіток у 250 рупій, яким утримує сім’ю з чотирьох людей.

Волонтер некомерційної організації Jan Sarokar Раджендра Кумар заявив, що в кварталі, де мешкає Прасад, зі списків прибрали близько 2 тисяч із приблизно 9 тисяч виборців. Їх класифікували як відсутніх, тих, хто переїхав, померлих або вже зареєстрованих в іншому місці.

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Протести та повторна перевірка

Опозиційні партії та молодіжні групи майже щодня проводять протести в Нью-Делі та інших місцях. Вони звинувачують голову виборчої комісії Г’янеша Кумара в маніпуляціях на користь партії Моді «Бхаратія джаната парті». І виборча комісія, і партія ці звинувачення заперечують.

Виборча комісія заявила, що люди, яких виключили помилково, можуть подати заяви, документи та оскарження до остаточного формування списків. Після кількох тижнів протестів комісія наказала провести повторну перевірку в деяких штатах, зокрема в Делі.

38-річний учитель приватної школи Камал Лал повідомив, що його позначили як такого, що переїхав, хоча він досі живе в поселенні під естакадою у Делі. Деяким виборцям замість відновлення попередньої реєстрації радять подавати заявки як новим виборцям. 39-річна Мамта, яка не назвала прізвища, висловила побоювання, що невідновлення її реєстрації може позначитися на доступі до субсидованого продовольства та інших державних програм допомоги.

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