В Індії звільнили затриманих учасників протестів за виборчі списки — Al Jazeera

В індійській столиці Нью-Делі поліція заявила про звільнення всіх затриманих під час масових протестів, учасники яких вимагають відставки головного виборчого комісара Г'янеша Кумара. Лідери молодіжного руху Cockroach Janta Party (CJP) після звільнення пообіцяли продовжувати акції, повідомляє Al Jazeera.

Серед затриманих були засновник CJP Абхіджит Діпке, його соратники Саураб Дас і Ашутуш Ранка, ютубер Дхрув Ратхі, президентка Всеіндійської студентської асоціації Неха Бора, опозиційні політики та журналісти. За даними поліції, лідерів CJP звільнили за умови, що вони протягом року не допустять порушення громадського порядку.

Посилені заходи безпеки

Напередодні суботніх протестів влада розгорнула в Нью-Делі понад 30 тисяч поліцейських і співробітників воєнізованих формувань, повідомляли місцеві медіа. У місті перекривали дороги та ринки, зупиняли рух поїздів і метро, а також обмежували мобільний інтернет у кількох районах.

Сили безпеки встановили блокпости на основних дорогах та в'їздах до міста, перевіряли автобуси й автомобілі. Район Джантар-Мантар, визначене місце для протестів неподалік парламенту Індії, перекрили, щоб не допустити туди демонстрантів. Невеликі акції все ж відбулися в інших частинах міста, зокрема біля ремісничого ринку Dilli Haat, де поліція також затримувала протестувальників і журналістів.

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Інформаційне агентство ANI повідомило, що в Мумбаї через протести затримали близько 600 осіб. Комітет захисту журналістів висловив занепокоєння повідомленнями про тимчасові затримання представників медіа. Видання Newslaundry заявило, що під час затримання у його репортерів вилучили техніку.

Вимоги протестувальників і позиція влади

Учасники акцій вимагають відставки Кумара через перегляд виборчих списків, який, на їхню думку, непропорційно сприяє правлячій партії Бхаратія джаната парті. Протестувальники стверджують, що зі списків виключили мільйони виборців, зокрема мусульман, а процес супроводжувався технічними помилками та браком прозорості.

Протести посилилися після публікації Indian Express, яка повідомила, що двоє виборчих комісарів заперечували проти низки рішень Кумара. За даними видання, зі списків вилучили приблизно 130 мільйонів імен. Бхаратія джаната парті заявила, що серед них 28 мільйонів померлих, 63 мільйони тих, хто змінив місце проживання, 10 мільйонів дублікатів і 30 мільйонів осіб, яких посадовці не змогли знайти.

Опозиційний альянс INDIA Bloc підтримав вимогу про відставку голови виборчої комісії та планував провести протест у столиці в понеділок. Управління Верховного комісара ООН з прав людини закликало індійську владу повністю поважати право на мирні зібрання та почати змістовний діалог із протестувальниками. Представництво Індії при ООН у Женеві назвало міжнародну критику недоречною, наголосивши, що право на зібрання гарантує Конституція країни, але воно може обмежуватися в інтересах громадського порядку.

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