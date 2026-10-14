В Індонезії 223 людей назвали підозрюваними у справах про пожежі — Channel NewsAsia

Поліція Індонезії назвала 223 людей і дев’ять компаній підозрюваними у справах про лісові та земельні пожежі. Влада посилює боротьбу з вогнем на тлі погіршення ситуації із транскордонним смогом у регіоні, повідомляє Channel NewsAsia.

Сотні підозрюваних у справах про пожежі

За даними Національної поліції, 223 людини отримали статус підозрюваних у межах 273 поліцейських повідомлень. Загальна площа земель, охоплених вогнем у цих справах, перевищує 5 150 гектарів. Про це на пресконференції в Джакарті заявив старший комісар Піпіт Субіянто з Директорату злочинів у сфері енергетичних ресурсів та довкілля.

Найбільше підозрюваних зафіксували в провінції Ріау — 65 осіб. Далі йдуть Південна Суматра, де підозрюваними назвали 48 людей, та Центральний Калімантан — 39. Інших підозрюваних назвали у Західному й Східному Калімантані, Джамбі, Південному та Північному Калімантані, Південно-Східному й Південному Сулавесі.

Дев’ять компаній також назвали підозрюваними у зв’язку з пожежами. Із цими корпоративними справами пов’язують понад 25 600 гектарів випаленої землі. За інформацією влади, 57 суб’єктів господарювання опечатали через виявлені порушення, пов’язані з лісовими та земельними пожежами. Міністерство лісового господарства веде кримінальні провадження щодо 17 корпорацій, ще 26 отримали адміністративні санкції.

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Боротьба з вогнем і смогом

Індонезійський уряд заявив про стратегію стримування так званої голови пожежі — переднього краю її поширення. Для цього планують застосовувати важку техніку та спорудити близько 30 свердловин у районах високого ризику. Їх мають розміщувати приблизно через 50 метрів, щоб забезпечити доступ до води безпосередньо біля осередків займання.

Міністр лісового господарства Раджа Джулі Антоні також повідомив про використання операцій із модифікації погоди: у потенційні хмари розсіюють сіль, аби підвищити рівень вологості. Окрему увагу приділяють пожежі в національному парку Танджунг-Путінг у Центральному Калімантані — найбільшому у світі центрі збереження та реабілітації орангутанів. За даними влади, там вогонь зачепив понад 500 гектарів, а гасіння ускладнює вкрай погана видимість.

Переговори з Малайзією

Малайзія та Індонезія вперше почали обговорювати можливу спільну протидію лісовим пожежам на Калімантані та Суматрі. Міністр закордонних справ Малайзії Мохамад Хасан заявив, що в переговорах беруть участь профільні відомства обох держав. За його словами, транскордонний смог триває майже два місяці та впливає на Малайзію, а також на здоров’я людей у сусідніх Індонезії та Сінгапурі.

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