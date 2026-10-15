Антикорупційна комісія Індонезії (KPK) назвала п’ятьох підозрюваних у справі про ймовірну корупцію під час закупівель товарів і послуг за екстрені кошти Національного агентства з управління надзвичайними ситуаціями (BNPB). Серед них — Біма Сетьяван, молодший брат Сухарьянто, колишнього керівника агентства, повідомляє Channel NewsAsia.

Підозрювані у справі

Також підозрюваними назвали відповідального за закупівлі в BNPB Габріеля Пурваку Сігіта, радника Річарда Ерланггу та представників приватного сектору Гері Прасетьявана і Сіфу Нріку Г. Їх назвали підозрюваними після серії обшуків у Джакарті, під час яких затримали 14 людей, зокрема генерального секретаря BNPB Рустіана.

Рустіана згодом звільнили, і він має статус свідка. Сухарьянто не назвали підозрюваним. У четвер його на посаді керівника BNPB замінив Крістомей Сіантурі; чи пов’язана кадрова зміна з розслідуванням, невідомо.

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Перевірка використання екстрених коштів

За даними KPK, розслідування стосується закупівель, які оплачували коштами, призначеними для екстрених потреб, зокрема доставки допомоги в райони стихійних лих. Як повідомляє The Jakarta Post, екстрені кошти становили значну частину річного бюджету агентства і могли сягати 4,62 трлн рупій, або близько 258 млн доларів США.

Голова KPK Сетьо Будіанто заявив, що слідчі перевіряють можливу змову, пов’язану з особистими зв’язками. За версією комісії, упродовж трьох-чотирьох років учасники могли використовувати правила, що дозволяють BNPB напряму призначати постачальників під час надзвичайних ситуацій, для особистої вигоди. Слідство також вважає, що низка приватних компаній могла бути заздалегідь визначена для отримання контрактів.

Член Третьої комісії Палати представників Абдулла закликав KPK і Вищу аудиторську агенцію провести комплексний аудит фінансового управління BNPB.

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