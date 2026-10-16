В Індонезії під час гасіння пожежі загинули чотири людини — Al Jazeera

У національному парку Бромо-Тенгер-Семеру в провінції Східна Ява в Індонезії під час гасіння лісової пожежі загинули чотири людини. Ще двоє дістали тяжкі опіки та перебувають на лікуванні.

Як повідомляє Al Jazeera, люди опинилися в полум’ї у четвер. Міністерство лісового господарства Індонезії не назвало загиблих, висловило співчуття та відзначило мужність працівників, волонтерів і місцевих жителів, які працюють на лініях вогню.

Ризики під час гасіння

У міністерстві заявили, що гасіння лісових і земельних пожеж є операцією з високим рівнем ризику. Там наголосили на необхідності відстежувати поширення вогню й напрямок вітру, тримати напоготові маршрути евакуації та оцінювати умови до початку й під час робіт.

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Найбільше від пожеж потерпають острови Суматра та Борнео, розташовані поблизу Сінгапуру й Малайзії. Дим від пожеж поширився за межі Індонезії та вкрив сусідні країни серпанком.

Допомога сусідніх держав

За даними міністерства, супутниковий моніторинг станом на вечір четверга зафіксував по країні 799 hotspot-ів високої достовірності — на 427 більше, ніж днем раніше. Водночас відомство застерегло, що такі точки не дорівнюють кількості пожеж, оскільки одне займання може фіксуватися як кілька hotspot-ів.

Президент Індонезії Прабово Субіанто схвалив прийняття допомоги від сусідніх держав, повідомив глава МЗС Арманата Насір, за даними Reuters. Малайзія минулого місяця пропонувала направити три гелікоптери, літак і 52 співробітників, а Сінгапур також заявив про готовність допомогти.

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