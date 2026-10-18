В Індонезії врятували 51 орангутана від пожеж — France 24

В Індонезії природоохоронні групи евакуювали щонайменше 51 критично загрозливого орангутана з районів, охоплених масштабними лісовими пожежами. Дим від них спричинив тривале забруднення повітря в кількох країнах Південно-Східної Азії, повідомляє France 24.

Евакуація орангутанів

Агентство охорони природи Західного Калімантану та індонезійська некомерційна організація YIARI заявили, що їхня команда евакуювала 51 орангутана з різних місць провінції в період від 6 серпня до 19 жовтня. За даними Міністерства лісового господарства Індонезії, за останні місяці в Калімантані могли врятувати до 96 тварин, однак посадовці не уточнили точну кількість.

У селі Хампанген у Центральному Калімантані три природоохоронні агентства також урятували 20-річного самця орангутана. Тварину приспали, після чого медична команда провела огляд і доправила її до реабілітаційного центру. Координатор WWF Indonesia Фенкі Вірада зазначив, що в невеликих лісових ділянках ще залишаються орангутани.

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Токсичний дим у регіоні

Пожежі на островах Борнео та Суматра спричинили багатомісячний смог, який вплинув на Індонезію, Малайзію, Сінгапур і Східний Тимор. Через забруднення закривали школи, зростала кількість респіраторних захворювань серед людей і тварин, а активність просто неба обмежували.

У Сінгапурі нинішній період нездорової якості повітря став найдовшим із часу регіональної кризи 2015 року; він розпочався 5 жовтня. Концентрація дрібнодисперсних частинок PM2.5 в окремих західних районах країни часом сягала категорії «дуже нездоровий». Міністерство транспорту Індонезії повідомило, що від середини серпня смог вплинув приблизно на 2 400 авіарейсів через погіршення видимості біля аеропортів.

Експерт з атмосферних наук Ван Цзіньюй пов'язав тривалу посуху із сильним явищем Ель-Ніньйо та великою кількістю тайфунів у Східній Азії, які відводили вологу від районів пожеж.

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