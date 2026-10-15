У печері Шанідар у горах Загрос на півночі Іраку дослідники виявили частковий скелет неандертальця, який жив приблизно 75 тисяч років тому. У лівій лопатці зберігся круглий отвір діаметром близько 15 міліметрів, що свідчить про глибоке колоте поранення. Про знахідку повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Імовірне смертельне поранення

Рештки, які науковці назвали Шанідар A, знайшли під шаром каміння та осаду завтовшки близько 7,5 метра. Стать цієї особини встановити не вдалося, а вік на момент смерті оцінюють як середину 40-х років.

Форма травми вказує, що її міг завдати загострений дерев'яний спис, а не спис із кам'яним наконечником. Дослідники вважають, що спис увійшов зверху по низхідній траєкторії: проник у ліву частину грудної клітки спереду, пройшов крізь тіло та пробив лопатку. На їхню думку, це спричинило швидку смерть.

Археолог Кембриджського університету Ґрем Баркер назвав найімовірнішим поясненням міжособистісне насильство — всередині однієї групи неандертальців або між різними групами. Версії нападу Homo sapiens чи випадкової травми дослідники вважають менш імовірними.

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Ознаки догляду після давнішої травми

Окрім лопатки, ребер і майже повної правої кисті, команда виявила сім зубів Шанідар A. Їхній стан свідчить, що щонайменше за рік до смерті неандерталець пережив тяжкий удар по обличчю: передні зуби були розбиті або втрачені, один із них розколовся, а інші змістилися.

Провідна авторка дослідження, біологічна антропологиня Емма Померой, зазначила, що така травма мала істотно ускладнювати їжу та пиття. Науковці припускають, що під час відновлення Шанідар A міг потребувати допомоги членів групи — зокрема розім'ятої їжі та можливості відпочивати.

Шанідар A був одним із п'яти неандертальців — чотирьох дорослих та немовляти, — чиї тіла були дбайливо покладені за скельною колоною в печері. Результати дослідження опублікували в журналі Scientific Reports.

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