В Ірані померла мати двох дітей після нападу, чоловіка й брата затримали — Deutsche Welle

На острові Кешм на півдні Ірану 5 жовтня померла 28-річна мати двох дітей Маріам Ярмохаммаді. За даними Deutsche Welle, у ранкові години на жінку напали з ножами її брат і чоловік. Вона зазнала тяжких каліцтв і невдовзі померла в лікарні. Обох чоловіків затримали.

Реакція родичів

За повідомленнями медіа, біля лікарні зібралися близько 50 родичів, які протестували проти затримання чоловіка та брата загиблої. Вони нібито вважали, що смерть була найменш суворим покаранням, на яке заслуговувала Ярмохаммаді.

Що саме стало приводом для звинувачень проти жінки, невідомо. Водночас DW зазначає, що обставини справи мають ознаки так званого вбивства честі — насильства, яке виправдовують нібито завданим родині «безчестям».

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Захист жінок і законодавство

Представниця Кампанії за припинення вбивств честі Резван Могаддам заявила, що в регіоні, де загинула Ярмохаммаді, не було активістської чи місцевої групи, здатної надати їй підтримку. За її словами, громадські мережі в окремих випадках допомагали перемістити жінок, яким загрожує насильство, у безпечне місце та знайти для них прихисток.

Іранське кримінальне право передбачає принцип відплати за деякі злочини, зокрема вбивство: родичі жертви можуть вимагати відплати, яка може призвести до смертної кари, або пробачити винуватця. Критики вказують на конфлікт інтересів у справах про вбивства честі, коли підозрюваний сам належить до родичів, які можуть впливати на рішення щодо покарання чи прощення.

Дані про феміциди

Згідно з дослідженням Поліцейської академії Ірану за 2020 рік, у деяких традиційно консервативних провінціях на заході та півдні країни вбивства честі становили до 45% усіх убивств. У березні 2025 року спеціальний доповідач ООН з прав людини в Ірані повідомив, що у 2024 році щонайменше 179 жінок були вбиті чоловіками у власних сім’ях; ці випадки зафіксували як феміциди.

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