В Ірані стратили Алі-Сіну Мостафафаві за обвинуваченням у збройних атаках — Euronews

В Ірані стратили 38-річного Алі-Сіну Мостафафаві, якого судова влада звинуватила у збройних нападах на цивільних, солдатів-строковиків та автомобілі в Кермані. Про це повідомляє Euronews.

Звинувачення судової влади

За даними Mizan, офіційного агентства судової влади Ірану, Мостафафаві 24 березня відкрив вогонь по цивільних на площі Азаді в Кермані. Агентство заявило, що тоді були поранені одна людина та дівчина.

За версією Mizan, 21 квітня він також стріляв у солдатів-строковиків і автомобілі, що проїжджали повз, унаслідок чого постраждали інші цивільні. Судова влада також звинуватила його в участі в протестах у грудні 2025 року та січні 2026 року і в передаванні відео перськомовним медіа за межами Ірану.

Mizan повідомило, що серед вилучених предметів були гвинтівка Brno з оптичним прицілом, дві рушниці, 246 набоїв і 30 пляшок із запалювальною сумішшю. Судова влада стверджувала, що Мостафафаві був одним зі збройних агентів американсько-ізраїльського ворога.

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Останні дні ув'язненого

Мостафафаві був музикантом та альпіністом із Кермана і грав на тарі. Він утримувався у в'язниці Шахаб у Кермані, а в останні дні перед стратою його перевели до одиночної камери. Його родину викликали на останнє побачення.

Його засудили за статтею про мохаребе, яку перекладають як ворожнеча проти Бога. За іранським законодавством, це обвинувачення пов'язують зі збройними діями, що створюють небезпеку для життя, майна або честі людей.

Син останнього шаха Ірану Реза Пахлаві заявив у соцмережі X, що Мостафафаві засудили після нібито примусових зізнань, отриманих під тортурами. За два дні до цього в Ірані стратили 25-річного Омара Дорастарана, якого судова влада назвала членом сунітського збройного угруповання «Джейш аль-Адль».

Amnesty International засудила страту п'ятьох чоловіків протягом одного тижня у справах, пов'язаних із січневими протестами. За даними організації, у 2025 році в Ірані стратили щонайменше 2159 людей.

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