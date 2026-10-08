В Іркутську завершили перевірку після смерті співробітниці протичумного інституту

В Іркутській області Росії скасували карантин, який запровадили після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту Дар’ї Шипілової. Російська влада заявляє, що майже 5 тисяч досліджень не виявили небезпечних патогенів, однак точну причину смерті жінки досі офіційно не назвали.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв 8 жовтня заявив про завершення профілактичних заходів після смерті співробітниці Іркутського протичумного інституту. За його словами, карантинні обмеження більше не потрібні, а ситуація в Іркутську та Шелехові залишається спокійною. Причиною смерті Дар’ї Шипілової російська влада називає «позалікарняну пневмонію». Раніше Роспотребнадзор уточнював, що йдеться про пневмонію невстановленої етіології.

Після смерті жінки влада ізолювала близько 200 людей, які контактували з нею. У кількох медичних закладах регіону також запроваджували карантинні обмеження. Кобзєв заявив, що всі контактні особи вже пройшли медичне спостереження. Ознак інфекційного захворювання у них не виявили. «Порушень стану здоров’я, пов’язаних з інфекційною патологією, не виявлено. Результати майже 5 тисяч лабораторних досліджень не виявили жодних небезпечних патогенних мікроорганізмів», — сказав губернатор.

За його словами, сама співробітниця була вакцинована та мала імунітет до небезпечних інфекцій, з якими працювала. Також перевірка не виявила аварійних ситуацій під час роботи з патогенними мікроорганізмами в інституті. «Карантин знято. Працюємо у звичному режимі», — заявив Кобзєв.

Чому виникли розмови про чуму

Смерть співробітниці протичумного інституту викликала занепокоєння через специфіку її роботи. Після повідомлень про смерть у російських та незалежних медіа почали з’являтися припущення, що жінка могла заразитися чумою. Офіційно російська влада цього не підтвердила. Роспотребнадзор заявив, що у жінки не виявили небезпечних мікроорганізмів, пов’язаних із її професійною діяльністю.

Водночас ситуація привернула увагу Всесвітньої організації охорони здоров’я. 7 жовтня генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що організація ще не має повної картини того, що сталося в Іркутській області. За його словами, ВООЗ запросила у Росії додаткову інформацію про лабораторні дослідження померлої та людей, які з нею контактували. Організація також попросила пояснити, чому після смерті жінки були введені такі масштабні профілактичні заходи. «Оскільки ми поки не маємо повної картини цієї події, ми не можемо провести повну оцінку ризиків», — заявив глава ВООЗ.

Окремо ВООЗ просила перевірити повідомлення про нібито другого працівника з пневмонією невстановленого походження. 8 жовтня Роспотребнадзор назвав цю інформацію неправдивою. «Дана інформація не відповідає дійсності», — заявили у російському відомстві.

Що було після смерті співробітниці

Дар’я Шипілова померла 2 жовтня. Після цього російська влада провела позачергове засідання санітарно-протиепідемічної комісії. До Іркутська також приїжджала керівниця Роспотребнадзору Анна Попова. Близько 200 людей, які контактували з померлою, помістили під медичне спостереження та ізоляцію. У регіоні також запроваджували додаткові обмеження в медичних закладах.

Повідомлялося і про масковий режим на Іркутському алюмінієвому заводі в Шелехові. Ці заходи влада пояснювала необхідністю запобігти можливому поширенню інфекції. Тепер російська влада заявляє, що всі профілактичні заходи завершені. За результатами майже 5 тисяч лабораторних досліджень небезпечних патогенів не знайшли, а серед контактних із померлою не виявили ознак інфекційного захворювання.

Водночас остаточної відповіді на головне питання — від чого саме померла співробітниця протичумного інституту — у відкритих офіційних повідомленнях немає. Російська влада говорить про позалікарняну пневмонію невстановленої етіології, тоді як ВООЗ продовжує запитувати додаткову інформацію про цей випадок.

Після смерті лаборантки в Іркутську, яка працювала в протичумному інституті, у Росії заговорили про можливе зараження легеневою чумою. Ця інформація викликала побоювання щодо нового спалаху, однак сама смерть жінки ще не означає, що в Росії почалася епідемія. Лікарка-інфекціоністка Лариса Мороз пояснила, наскільки небезпечною є чума сьогодні, як вона передається та чи може дістатися України.



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