В Ірландії понад 300 тисяч працівників страйкують через зарплати — BBC News

У Республіці Ірландія понад 300 тисяч працівників державного сектору, зокрема медсестри, лікарі, вчителі та державні службовці, розпочали 24-годинний страйк через тривалу суперечку з урядом щодо оплати праці. Про це повідомляє BBC News.

Можливе закриття шкіл

Очікується, що через страйк у країні можуть закрити школи, скасувати прийоми в лікарнях і провести пікети. Міністр державних видатків Ірландії Джек Чемберс назвав страйк дуже розчаровуючим та заявив, що він спричинить значні перебої в економіці. За його словами, планують скасувати тисячі лікарняних прийомів.

Наступний страйк працівників державного сектору запланований на 21 жовтня. Наприкінці вересня понад 100 тисяч медсестер, працівників шкіл і державних службовців перейшли до роботи за правилами. На початку жовтня до такої форми протесту вдалися вчителі початкових і середніх шкіл.

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Позиція профспілок

Майже 97% членів профспілки Fórsa, які взяли участь у голосуванні щодо трудового спору, підтримали страйкові дії. Fórsa є найбільшою профспілкою працівників державної служби в Республіці Ірландія.

Представник SIPTU Брендан О'Браєн раніше заявляв, що державні послуги значною мірою підтримувалися завдяки готовності працівників працювати понад звичайні вимоги. За його словами, уряд не створив підстав для офіційних переговорів, тому члени профспілки вирішили діяти колективно.

Генеральна секретарка Асоціації вчителів середніх шкіл Ірландії Лінда Келлі заявила, що педагоги мають серйозні труднощі через рівень оплати праці та розчаровані підходом уряду. Одна з учительок у Дубліні розповіла RTÉ, що зарплати вже не вистачає так, як раніше, а її колега на кілька років виїжджала до Дубая, щоб накопичити на початковий внесок за житло.

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