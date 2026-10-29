В Ірландії торік оселилися близько 10 тисяч американців — France 24

Минулого року в Ірландії оселилися близько 10 тисяч громадян США, а майже 100 американців подали заяви про надання притулку, посилаючись на політичне, расове або гендерне переслідування. За останні роки до країни переїхали десятки тисяч американців, серед яких підприємці, представники академічної спільноти, науковці та студенти, повідомляє France 24.

Причини переїзду

Частина новоприбулих пояснює переїзд незгодою з політикою президента США Дональда Трампа. Аспірантка Триніті-коледжу в Дубліні Емма Генслі вважає, що Сполучені Штати більше не гарантують права жінок.

Трансгендерна пара Офелія та Захра розповіла про дискримінацію трансгендерних людей, яку вони вважають дедалі небезпечнішою. Деніел Ротман переїхав з Аляски до графства Корк після того, як втратив роботу в NOAA — американській агенції з питань океанів, рибальства та кліматичної політики. France 24 пов’язує це зі скороченням бюджету, запровадженим Департаментом урядової ефективності США, який очолював Ілон Маск.

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Ірландське коріння та зв’язки зі США

Для деяких американців переїзд до Ірландії також пов’язаний із сімейним походженням. Близько одного з десяти жителів США заявляє про ірландське коріння, зокрема про предків, які виїхали з Ірландії через голод і скруту в XIX столітті та пізніше. France 24 зазначає, що кількість заяв на отримання ірландського паспорта ніколи не була такою високою.

Ірландія є давньою союзницею Вашингтона та залежить від американських інвестицій для підтримки економічного зростання. За оцінкою France 24, приплив новоприбулих зі США може ускладнити дипломатичний баланс Дубліна у відносинах із Вашингтоном.

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