В Іспанії на легалізацію мігрантів подали 1,17 млн заяв — The Rio Times

В Іспанії 30 червня 2026 року завершився прийом заявок на надзвичайну легалізацію мігрантів. Загалом на програму подали 1 174 978 заяв, а станом на 2 липня 609 737 із них прийняли до розгляду, повідомляє The Rio Times.

Близько 79,6% заявників просили дозвіл за процедурою так званого надзвичайного вкорінення, ще 20,4% звернень надійшли від людей, які раніше подали заяви про міжнародний захист. Онлайн подали 83,2% заяв. Для подання документів у країні відкрили 448 установ, зокрема поштові відділення, офіси соціального страхування та міграційні служби.

Умови програми

Програму запровадили королівським декретом №316/2026 від 14 квітня 2026 року. Вікно для подання заяв тривало з 16 квітня до 30 червня. У разі схвалення заявники отримують однорічний дозвіл на проживання і роботу в будь-якому секторі економіки — як наймані працівники або самозайняті особи.

На дозвіл за процедурою надзвичайного вкорінення могли претендувати повнолітні люди, які перебували в Іспанії до 1 січня 2026 року, залишалися в країні на момент подання заяви та прожили там безперервно щонайменше п'ять місяців до звернення. Від них також вимагали документ, що посвідчує особу, відсутність судимості та виконання щонайменше однієї додаткової умови: наявність роботи, пропозиції працевлаштування або декларації про самозайнятість; проживання в сім'ї з неповнолітніми чи залежними членами родини; або підтверджену соціальними службами вразливість.

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Розгляд заяв і політична реакція

Компетентний орган має ухвалити рішення протягом трьох місяців після реєстрації справи. Якщо рішення не ухвалять у цей строк, це вважатиметься відмовою. Після позитивного рішення заявник повинен протягом місяця оформити картку іноземця — Tarjeta de Identidad de Extranjero.

Прем'єр-міністр Педро Санчес 30 червня представив ширший План інтеграції та громадянства, до якого входить ця легалізація. За даними уряду, на реалізацію плану в 2026 році передбачили понад 505 млн євро. Лідер опозиційної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо назвав масову легалізацію безвідповідальною та заявив, що вона може стати стимулом для нової міграції.

За даними Національного інституту статистики Іспанії, на 1 липня 2026 року в країні проживали 7 437 543 іноземці. У другому кварталі найбільше прибулих було серед громадян Колумбії — 34 тисячі, Венесуели — 23,3 тисячі та Марокко — 21,1 тисячі.

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