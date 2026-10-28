В Іспанії після зіткнення поїздів загинули щонайменше 64 людини — RMF24

У провінції Толедо в центральній Іспанії зіткнулися два швидкісні поїзди. Щонайменше 64 людини загинули, а з вагонів евакуювали всіх поранених — близько 80 осіб. Рятувальники продовжують діставати тіла загиблих, повідомляє RMF24.

Зіткнення на маршруті Мадрид—Севілья

Катастрофа сталася до 9:00 поблизу міста Урда. Обидва поїзди курсували маршрутом Мадрид—Севілья. За попередніми даними, один зі складів зупинився або суттєво сповільнився за кілька хвилин до аварії через проблеми з рухом на лінії.

Речниця влади автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча Естер Паділья повідомила, що поїзд Iryo 6076, у якому перебували 146 пасажирів і немовля, зупинився на маршруті Мадрид—Севілья. За її словами, поїзд AVE 2080 врізався в нього ззаду. У другому складі було 397 пасажирів.

Після зіткнення два вагони впали зі схилу. Влада Урди підготувала спортивний зал, який має слугувати пунктом першої допомоги для потерпілих.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Постраждалих доправляють до лікарень

Поранених переважно перевозять до університетської лікарні в Толедо та лікарні Mancha Centro в Алькасар-де-Сан-Хуані. Частину потерпілих також можуть госпіталізувати до медичних закладів у Сьюдад-Реалі. Влада Мадридської спільноти також підготувала місця в лікарнях для поранених.

Речниця влади Кастилії-Ла-Манчі закликала жителів не звертатися до відділень невідкладної допомоги в Толедо та Алькасар-де-Сан-Хуані без нагальної потреби. Центри донорства крові також звернулися до людей із закликом здати кров.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що прямує на місце аварії, та висловив співчуття родинам жертв. Король Філіп VI також передав співчуття близьким загиблих. Залізнична компанія Renfe повідомила про зупинення руху на лінії між Мадридом, Сьюдад-Реалем та Андалусією.

Читай нас у