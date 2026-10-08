В Іспанії померла 87-річна жінка, чиє виселення спричинило масові протести — AP

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87-річна Марія дель Кармен Абаскаль, чиє виселення з орендованого протягом багатьох років житла в Мадриді спричинило масштабні протести по всій Іспанії та призвело до політичної кризи, померла в середу в лікарні.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес одним з перших висловив співчуття у соціальних мережах після того, як активісти житлового руху та адвокат Абаскаль повідомили про її смерть.

«Усі мої почуття — з родиною та близькими Марікармен, — написав Санчес.

Іспанці, дедалі більше невдоволені вартістю житла, періодично виходять на акції у великих містах, вимагаючи дій від законодавців. Однак нову хвилю обурення в Іспанії викликали події 23 вересня: тоді Марікармен — жінку, яка пересувалася в інвалідному візку, — винесли на ношах із її помешкання, де вона прожила сім десятиліть. Це сталося після того, як поліція оточила вулицю та відтіснила протестувальників. Через крихкий стан здоров’я жінку доправили до лікарні.

Жінка, відома як Марікармен, стала символом боротьби орендарів з кризою доступності житла в Іспанії.

Кадри її виселення, показані по телебаченню, спонукали тисячі людей вийти на протести у Мадриді та інших містах країни.

Адвокатка Марікармен, Беатріс Дуро, підтвердивши в ефірі радіостанції Cadena Ser факт смерті, не назвала її причину. Дуро зазначила, що вона сама та активісти глибоко вражені цією трагедією.

Очікувалося, що після виписки з лікарні Марікармен повернеться додому. Компанія нерухомості, яка ініціювала виселення, щоб здавати житло за значно вищою ціною, зрештою поступилася під потужним тиском громадськості та погодилася дозволити жінці повернутися до квартири.

Про це повідомляє AP.

Дві найбільші профспілки Іспанії оголосили страйк через житло — Al Jazeera English.

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