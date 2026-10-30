В Іспанії вибухнув завод боєприпасів, які постачають Україні

30 жовтня на заводі з виробництва боєприпасів El Fargue в іспанській Гранаді стався вибух. Щонайменше троє працівників отримали легкі травми, зокрема пошкодження слуху. Підприємство, яке виготовляє артилерійські боєприпаси та компоненти для ракет, зокрема для постачання Україні, після інциденту тимчасово зупинило роботу.

Вибух на заводі El Fargue стався вранці 30 жовтня. Близько 09:00 за місцевим часом жителі Гранади почали повідомляти про гучні звуки. Після цього на місце виїхали рятувальні служби. Поліція міста підтвердила, що інцидент стався на території підприємства, у спеціально огородженій зоні. За попередньою інформацією, щонайменше троє людей постраждали. Вони отримали легкі травми, зокрема пошкодження слуху через сильний звук вибуху. Даних про загиблих у повідомленні іспанського видання ABC немає.

Джерела в профспілці підприємства розповіли журналістам, що вибух міг статися через збій під час випробувань. Такі перевірки є звичайною практикою на заводі. За їхніми словами, ділянка, де проводили випробування, була огороджена, а людей поблизу не було. Наразі офіційні причини вибуху ще мають встановити. Після інциденту керівництво вирішило закрити завод до кінця дня. Це означає, що роботу підприємства тимчасово зупинили, поки відповідні служби з'ясовують обставини події та перевіряють територію.

Що відомо про завод El Fargue

Підприємство El Fargue розташоване поблизу іспанського міста Гранада. Воно спеціалізується на виробництві боєприпасів і військових компонентів. Зокрема, завод виготовляє артилерійські снаряди різних калібрів, порохові заряди та іншу продукцію для оборонної промисловості. Завод належить групі MSM, яка входить до складу чеської оборонної компанії Czechoslovak Group. Ця група працює у сфері виробництва військової техніки, боєприпасів та оборонних технологій.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підприємство стало одним із виробників продукції, яку використовують для підтримки української оборони. За даними ABC, El Fargue виготовляє боєприпаси різних розмірів, а також компоненти ракет, які постачають Україні. Про важливість заводу для військової допомоги Україні раніше говорили й іспанські політики. У травні 2024 року депутат парламенту від Гранади та речник Комітету з питань оборони Хосе Антоніо Родрігес Салас заявив, що підприємство постачає Україні «значну» кількість озброєння. Тоді ж він повідомив про плани модернізації виробничих потужностей заводу та інвестиції в його розвиток.

Це вже другий інцидент за жовтень

Вибух 30 жовтня став не першою надзвичайною подією, пов'язаною із заводом El Fargue цього місяця. 13 жовтня вантажівка, яка перевозила мінометні снаряди підприємства, перекинулася на дорозі в районі Ель-Фарге. Таким чином, протягом жовтня навколо підприємства сталися два інциденти, пов'язані з його роботою та перевезенням військової продукції. Водночас наразі немає інформації, яка б вказувала на зв'язок між цими подіями.

Обставини вибуху на заводі ще з'ясовують. Зокрема, мають встановити, що саме спричинило збій під час випробувань і чи вплине інцидент на подальшу роботу підприємства та виробництво боєприпасів.Про це пише іспанська газета ABC.

Іспанія та Греція відмовилися передавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, хоча термін експлуатації частини цих боєприпасів наближається до завершення. Зокрема, Україна просила Афіни передати близько 200 ракет PAC-2, але грецька сторона не погодилася.

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