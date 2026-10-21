В Іспанії знайшли буллу папи Пія V 1571 року — RMF24

В іспанському місті Ель-Вісо-дель-Алькор у провінції Севілья жандармерія знайшла папську буллу XVI століття, видану папою Пієм V у 1571 році. Документ десятиліттями зберігали серед родинних речей у приватному будинку, повідомляє RMF24.

Дворічне розслідування

Правоохоронці вийшли на слід документа після двох років розслідування. У пошуках їм допомогли фахівці Ватиканського архіву та публікація в одному з історичних періодичних видань. Власником булли був житель Андалусії.

Чоловік заявив слідчим, що не збирався продавати документ і хотів зберегти історичний артефакт. Обставини, за яких булла опинилася в нього, нині з'ясовує прокуратура.

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Документ часів битви під Лепанто

Буллу видали для парафії Санта-Марія-дель-Алькор. Вона мала підтвердити участь місцевих аристократів і військових з Андалусії в битві під Лепанто, що відбулася 7 жовтня 1571 року. Тоді флот Священної ліги розгромив флот Османської імперії.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило, що автентичність документа підтвердили історики та експерти Ватикану. Буллу передали до Історичного архіву провінції Севілья, де її мають належно зберігати та надавати для досліджень.

Папська булла — офіційний документ папи, опечатаний круглою печаткою із зображеннями святих Петра і Павла та ім'ям понтифіка.

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