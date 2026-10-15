В Італії 5,4 млн людей жили в абсолютній бідності у 2025 році — ANSA English

В Італії у 2025 році в абсолютній бідності жили близько 5,4 мільйона людей, або 9,3% населення. Таку оцінку оприлюднило національне статистичне агентство Istat, повідомляє ANSA English.

Показник дещо знизився

За даними Istat, у стані абсолютної бідності перебували 2,1 мільйона домогосподарств. Їхня частка становила 8%, що менше за 8,4%, зафіксовані у 2024 році. Частка людей, які жили в абсолютній бідності, також скоротилася — з 9,8% у 2024 році до 9,3% у 2025-му.

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Різниця за громадянством

Серед домогосподарств, які складаються лише з громадян Італії, рівень абсолютної бідності торік становив 5,9%. Для сімей, де є щонайменше один іноземний громадянин, цей показник сягнув 26,7%.

Найвищу частку Istat зафіксував серед домогосподарств, що складаються винятково з іноземних громадян: 29,4% таких сімей жили в абсолютній бідності у 2025 році.

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