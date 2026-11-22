«Аталанта» зіграла внічию 4:4 з «Інтером» у Бергамо, Італія, в матчі 12-го туру Серії А. Гості, які є чинними чемпіонами Італії, двічі втрачали перевагу у два м’ячі та в підсумку здобули лише одне очко. Як повідомляє Interia Sport, головним героєм «Інтера» став Піо Еспозіто, який забив тричі.

Хеттрик Еспозіто та відповідь господарів

Еспозіто відкрив рахунок на 16-й хвилині та подвоїв перевагу міланської команди на 32-й. Ще до перерви «Аталанта» скоротила відставання: на 35-й хвилині відзначився Еліф Елмас після передачі Ніколи Залевського.

На початку другого тайму Еспозіто забив третій м’яч і оформив хеттрик. На 72-й хвилині Шарль де Кетеларе знову повернув господарів у гру — результативну передачу віддав Залевський. Після цієї атаки польського футболіста замінили.

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Гол у компенсований час

На 76-й хвилині Петар Сучич реалізував пенальті та зробив рахунок 4:2 на користь «Інтера». Де Кетеларе на 81-й хвилині забив свій другий м’яч у зустрічі, а вже в компенсований час Франк Кесс’є реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок — 4:4.

Залевський провів матч у складі «Аталанти» та записав на свій рахунок дві гольові передачі. У заявці «Інтера» не було Пйотра Зелінського, який, за даними видання, має травму стопи.

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