В Італії чоловічі пенсії у 2025 році були на 33% вищими — ANSA English

В Італії середня річна державна пенсія чоловіків у 2025 році становила 26 031 євро, тоді як жінки отримували в середньому 19 553 євро. Різниця становила близько 33%, повідомляє ANSA English з посиланням на Національний інститут соціального забезпечення Італії INPS.

Зростання середніх виплат

За даними INPS, у 2024 році середня річна пенсія чоловіків дорівнювала 25 712 євро, а жінок — 19 140 євро. Загальний середній розмір державної пенсії зріс із 22 331 євро у 2024 році до 22 703 євро у 2025-му.

Державні пенсії в Італії минулого року отримували 16 405 073 людини. Жінки становили 51% усіх пенсіонерів, однак на них припадало близько 44% загального обсягу пенсійних доходів.

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Пенсії до тисячі євро

Понад 4,5 млн пенсіонерів, або 27,5% від загальної кількості, отримували менш як 1 000 євро на місяць. Серед них було 2,8 млн жінок.

Водночас 477 654 пенсіонери, що становить 2,9% від загальної кількості, мали державну пенсію від 5 000 євро на місяць у 2025 році.

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