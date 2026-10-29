В Італії чоловіків серед жертв торгівлі людьми вперше стало більше — ANSA English

В Італії у 2025 році серед офіційно виявлених жертв торгівлі людьми чоловіків уперше було більше, ніж жінок: 966 проти 915. Про це йдеться у звіті Національного інституту статистики Італії Istat «Торгівля людьми в Італії: 2021–2025», повідомляє ANSA English.

Зміна структури експлуатації

У Istat назвали ці зміни «глибокою трансформацією» явища. За даними інституту, трудова експлуатація дорослих чоловіків останніми роками стала поширенішою, ніж сексуальна експлуатація жінок, яка раніше була найчастішою формою торгівлі людьми.

У 2025 році виявили 1 088 жертв трудової експлуатації, з яких 883 були чоловіками. Водночас жертв сексуальної експлуатації було 696, серед них 597 жінок. Частка чоловіків серед офіційно ідентифікованих жертв зросла з 33% у 2022 році до 49,2% у 2025-му.

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Дані системи захисту

Загалом у 2025 році в Італії офіційно ідентифікували 1 964 людини як жертв торгівлі людьми. Серед них було 53 неповнолітніх, або 2,7% від загальної кількості.

У системі захисту торік зафіксували 3 520 людей, тоді як у 2021 році їх було 2 398. Це означає зростання на 46,8%. Кількість осіб, які проходили оцінювання, збільшилася на 58,1%, а кількість потерпілих, яких узяли під опіку, — на 19,3%.

За п’ять років частка чоловіків, охоплених системою захисту, зросла з 26,1% до 52,5%. Їхня кількість майже потроїлася — з 625 у 2021 році до 1 848 у 2025-му. Кількість жінок у системі за цей період зменшилася з 1 697 до 1 564.

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