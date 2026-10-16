В Італії ENAV тимчасово обмежила пропускну спроможність авіаруху через збій — RMF24

В аеропортах по всій Італії у п’ятницю можливі затримки та скасування рейсів через технічну несправність, що впливає на системи контролю повітряного руху. Італійська служба управління повітряним рухом ENAV тимчасово обмежила пропускну спроможність повітряного руху.

Аномалія в мережі даних

Як повідомляє RMF24, уночі виявили аномалію в мережі передавання даних, яка забезпечує управління повітряним рухом по всій країні. ENAV повідомила, що джерело проблеми вже ідентифікували, а фахівці працюють над повним відновленням роботи системи контролю повітряного руху.

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Пасажирам радять звертатися до авіакомпаній

Оператор римських аеропортів ADR попередив, що через технічні проблеми в системах контролю повітряного руху в країні можливі затримки та скасування рейсів. Пасажирам рекомендували уточнювати інформацію безпосередньо у своїх авіакомпаній.

Подібне повідомлення поширила компанія SEA, яка управляє аеропортами Мілана. Італійська влада також заявила, що несправність не була наслідком навмисних дій.

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