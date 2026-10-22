В Італії кількість нових дозволів на проживання зросла на 47% — ANSA English

В Італії у 2025 році іноземним громадянам видали 426 956 нових дозволів на проживання — на 47,2% більше, ніж у 2024 році, коли таких документів було 290 119. Про це повідомило національне статистичне агентство Istat, передає ANSA English.

Один із найвищих показників за 15 років

За даними Istat, показник 2025 року став другим за величиною за останні 15 років. Більше нових дозволів на проживання країна видала лише у 2022 році, коли кількість документів зросла через прибуття біженців з України після російського вторгнення.

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Найбільше зросли сімейні та навчальні дозволи

Основним чинником зростання стала кількість дозволів, виданих з сімейних причин: вона збільшилася на 61,2%. Кількість документів для навчання зросла на 76%.

Видача дозволів, пов’язаних із працевлаштуванням, збільшилася на 45,9%. У 83,2% випадків такі дозволи отримували чоловіки. Водночас кількість заяв про надання притулку в Італії скоротилася на 15%, а 70% первинних заяв були відхилені.

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