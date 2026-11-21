В Італії на 90-му році життя помер Паоло Булгарі — представник відомої ювелірної династії, який протягом багатьох років керував люксовим брендом Bvlgari.

Про смерть 89-річного підприємця повідомила родина. У заяві відзначається його "глибока людяність і талант підприємця, який любив Італію та був її представником у світі".

Паоло Булгарі був онуком засновника бренду Bvlgari Сотіріо Булгарі. З 1960 року він долучився до сімейного бізнесу і відіграв важливу роль у розвитку компанії. Саме при ньому Дім Bvlgari, що від початку займався лише ювелірними виробами, став випускати парфумерію й аксесуари.

Похорон Паоло Булгарі відбудеться 23 листопада у Римі, в базиліці Санта-Кроче-ін-Джерусалим.

Про це повідомляє ANSA.

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